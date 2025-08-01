Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlık yapan sarı-kırmızı takım, İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio ile 2 Ağustos Cumartesi akşamı maça çıkacak.

Galatasaray-Lazio hazırlık maçını izlemek isteyenler "Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir?" sorusunu gündeme taşıdı. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Galatasaray Lazio maçını yayınalayan şifresiz kanalları araştırmaya başladı.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Lazio maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

Karşılaşma, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.

TV100 YAYIN BİLGİLERİ



Frekans: 11837 MHZ

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Platform Kanal Bilgileri: Digitürk / D-Smart / Kablo TV / TV+Plus: Kanal 37

Tivibu: Kanal 47

GALATASARAY-LAZİO HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Lazio hazırlık maçı TV100 ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecektir. Bu nedenle herhangi bir üyelik ya da abonelik gerektirmeden karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Uydu alıcınız üzerinden frekans ayarlarını yaparak TV100 kanalından Galatasaray-Lazio maçını izleyebilirsiniz.