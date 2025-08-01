Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri

Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri
Galatasaray, Lazio, Hazırlık Maçı, Şifresiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Lazio hazırlık maçına geri sayım başladı. Futbolu yakından takip edenler bu heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyip izleyemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte detaylar...

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlık yapan sarı-kırmızı takım, İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio ile 2 Ağustos Cumartesi akşamı maça çıkacak.

Galatasaray-Lazio hazırlık maçını izlemek isteyenler "Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir?" sorusunu gündeme taşıdı. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Galatasaray Lazio maçını yayınalayan şifresiz kanalları araştırmaya başladı.

Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri - 1. Resim

GALATASARAY-LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Lazio maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

Karşılaşma, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.

Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri - 2. Resim

TV100 YAYIN BİLGİLERİ

Frekans: 11837 MHZ

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Platform Kanal Bilgileri: Digitürk / D-Smart / Kablo TV / TV+Plus: Kanal 37

Tivibu: Kanal 47

Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri - 3. Resim

GALATASARAY-LAZİO HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Lazio hazırlık maçı TV100 ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecektir. Bu nedenle herhangi bir üyelik ya da abonelik gerektirmeden karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Uydu alıcınız üzerinden frekans ayarlarını yaparak TV100 kanalından Galatasaray-Lazio maçını izleyebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Laçin Akyol'un ölümünde yeni gelişme: Mahkeme talimat verdiDünyada tek: Raylı sistemli Ünye Kalesi'ni sadece 2 ayda 100 binden fazla kişi ziyaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3. Sezon geliyor! İlk ve Son 3.sezon ne zaman yayınlanacak? - Haberler3. Sezon geliyor! İlk ve Son 3.sezon ne zaman yayınlanacak?FED Başkanı Powell’ın görev süresi ne zaman bitecek? - HaberlerFED Başkanı Powell’ın görev süresi ne zaman bitecek?Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - HaberlerAğustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak? - HaberlerBeşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak?En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - HaberlerEn fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalarİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...