Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir?

Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir?
Gençlerbirliği, Ankaragücü, TRT Spor, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından gerçekleştirilecek TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği Ankaragücü maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala, "Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir?" sorusu gündeme geldi. Aktepe Stadı'nda oynanacak maç öncesinde yayın bilgisi ve detaylar belli oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından bu sene 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü mücadele edecek.

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir? İşte cevabı...

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı nereden izlenir? - 1. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TSYD Ankara Kupası kapsamında oynanacak Gençlerbirliği Ankaragücü maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacaktır.

Süper Lig'den düşerek büyük bir moral kaybı yaşayan Ankaragücü, Gebçlerbirliği ile mücadele edecek. İki takımda prestij kupası için sahada ter dökecek. 

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı nereden izlenir? - 2. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçı 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kaldı.

Taraftarlar karşılaşmayı ekran başında canlı olarak izleyebilecek. TRT Spor ekranlarından şifresiz ve yüksek çözünürlükte yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrailli esir asker kameraların karşısında hüngür hüngür ağladı! ''Tek sorumlusu Netanyahu''Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YÖK Atlas tercih robotu 2025 güncellendi: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır? - HaberlerYÖK Atlas tercih robotu 2025 güncellendi: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?YKS tercih işlemleri başladı! 2025 YKS üniversite tercihleri nereden yapılır? - HaberlerYKS tercih işlemleri başladı! 2025 YKS üniversite tercihleri nereden yapılır?HT spor şifreli mi, şifresiz mi? - HaberlerHT spor şifreli mi, şifresiz mi?Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri - HaberlerGalatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri3. Sezon geliyor! İlk ve Son 3.sezon ne zaman yayınlanacak? - Haberler3. Sezon geliyor! İlk ve Son 3.sezon ne zaman yayınlanacak?FED Başkanı Powell’ın görev süresi ne zaman bitecek? - HaberlerFED Başkanı Powell’ın görev süresi ne zaman bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...