Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından bu sene 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü mücadele edecek.

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir? İşte cevabı...

GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TSYD Ankara Kupası kapsamında oynanacak Gençlerbirliği Ankaragücü maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacaktır.

Süper Lig'den düşerek büyük bir moral kaybı yaşayan Ankaragücü, Gebçlerbirliği ile mücadele edecek. İki takımda prestij kupası için sahada ter dökecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçı 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kaldı.

Taraftarlar karşılaşmayı ekran başında canlı olarak izleyebilecek. TRT Spor ekranlarından şifresiz ve yüksek çözünürlükte yayınlanacak.