Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Samsunspor, Fransa takımı Dunkerque ile hazırlık maçında mücadele edecek.

Kırmızı-siyahlılar 1. Lig'de iddialı bir başlangıç yapmak isterken hedeflerken futbolseverler "HT spor şifreli mi, şifresiz mi?" sorusunu gündeme getirdi.

HT SPOR ŞİFRELİ Mİ?

HT Spor şifresizdir. Uydu aracılığıyla HD ve ücretsiz olarak izlenilebilir.

HT Spor uydu bilgileri...

Uydu Bilgileri 42° Doğu Uydusu, Batı Beam Frekans: 11837 Vertical (Dikey) Sembol Oranı: 30000

HT SPOR KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmalar HT Spor ekranlarından naklen ve kesintisiz olarak izlenebilir. Bu nedenle HT Sporkanalın frekans bilgilerini ve uydu alıcınıza taratılması gerekiyor.

İşte, HT Spor uydu frekansı bilgileri...

Digitürk: Kanal 75

D-Smart: Kanal 79

Tivibu: Kanal 87

Kablo TV: Kanal 227

Turkcell TV+: Kanal 73

Radyo Frekansı: İstanbul 105.4