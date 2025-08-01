HT spor şifreli mi, şifresiz mi?
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Samsunspor - Dunkerque hazırlık maçı, 1 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.00'de oynancak Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, HT spor şifreli mi, şifresiz mi? İşte, HT Spor uydu frekansı bilgileri...
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Samsunspor, Fransa takımı Dunkerque ile hazırlık maçında mücadele edecek.
Kırmızı-siyahlılar 1. Lig'de iddialı bir başlangıç yapmak isterken hedeflerken futbolseverler "HT spor şifreli mi, şifresiz mi?" sorusunu gündeme getirdi.
HT SPOR ŞİFRELİ Mİ?
HT Spor şifresizdir. Uydu aracılığıyla HD ve ücretsiz olarak izlenilebilir.
HT Spor uydu bilgileri...
- Uydu Bilgileri
- 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
- Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
HT SPOR KAÇINCI KANALDA?
Karşılaşmalar HT Spor ekranlarından naklen ve kesintisiz olarak izlenebilir. Bu nedenle HT Sporkanalın frekans bilgilerini ve uydu alıcınıza taratılması gerekiyor.
İşte, HT Spor uydu frekansı bilgileri...
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin