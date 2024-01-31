Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar

    Antalya'da Hanna Y. şiddetli geçimsizlik yaşadığı Türk vatandaşı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar sonrası 12 yıldır yaşadıkları evi satan eşi hakkında konuşan Hanna Y., 40 dakika içinde yeni ev sahibi tarafından kovulduklarını, kızlarıyla sokakta kaldıklarını anlatıp yardım istedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında &#039;40 dakika&#039;da sokakta kaldılar
    Antalya, Boşanma Davası, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'nın Gürsü Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Hanna Y. ile Türk vatandaşı eşi arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine genç kadın 19 Ocak'ta dört aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. İki çocukları olan çiftin anlaşmazlığı sonrası öğretim görevlisi eş, Hanna Y.'nin ve kızlarının oturduğu satışa çıkardı. Yeni ev sahibin 'tahliye' kararı ise Hanna Y.'nin kötü günlerinin başlangıcı oldu. 

    Hanna Y., tahliye sırasında evde bulunan eşyalar sokağa çıkartılırken gözyaşlarına boğuldu.40 dakika içinde eşyalarını toplayan Hanna Y.’ye aynı binada yaşayan kadın komşusu kucak açtı.

    Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar

    Komşusunun evinin salonuna eşyalarını koyan Hanna Y., ikiz kızlarıyla yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. 12 yıldır yaşadığı evinden 40 dakikada tahliyesi edilen Hanna Y., şimdi kızlarıyla gözyaşları içinde evine uzaktan bakabiliyor. Hanna Y., kızlarının okullarına devam edebilmesi için Konyaaltı ilçesinde uygun kirası olan bir ev ve çalışabileceği bir iş desteği istiyor.

    Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar

    '40 DAKİKADA KOVULDUK'

    Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Hanna Y., 12 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldığı evinde iyi ve kötü günler yaşadıklarını hatırlattı. Güzel bir aile olduklarını ama yaşanan bir kötü günün ardından ayrılma kararı aldığını dile getiren Hanna Y., “Eşim bunu öğrenince bizimle iletişim kurmadı ve öylece bizi bırakıp gitti. Bu evi biz ayrılırken başka birine sattığını öğrendik. Bu durumu öğrenince çok üzüldüm. İki gün önce ev sahibi ve polis geldi, bizi uyarmadan 40 dakika içinde evi boşaltmamızı istediler. Hızla eşyaları topladım ve evden kovulduk” dedi.

    Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar

    KOMŞULARINDA KALIYORLAR

    Eşyalarını aynı apartmandaki arkadaşlarının evine taşıdıklarını anlatan Hanna Y., “Hayırsever kişilerden destek bekliyoruz. Konyaaltı bölgesinde uygun kirası olan bir ev ve dil gerektirmeyecek iş istiyorum. Bize destek olan yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Şu an komşularda kalıyoruz. Sonuçta kendi evimiz değil arkadaşımız ama tedirgin oluyoruz.

    Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar

    Üst üste konulan eşyalarımı görünce evimi hatırlıyorum. Bir daha eskisi gibi olmayacağını anlıyorum. Bunu anlamak çok zor ve yaşadıklarıma halen inanmıyorum. Evime geçerken baktığımda kalbim ağrıyor. Eşimle 2010 yılından beri yaşıyorum. Şimdi kendimi terkedilmiş gibi yalnız hissediyorum. Ağlıyorum evime baktıkça ve ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaBoşanma Davası
    Haberler > Güncel > Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Seçil Erzan vakaları sona ermiyor: Emekli bankacı ailesiyle birlikte vurgun yaptı - GüncelEmekli bankacı ailesiyle birlikte vurgun yaptıFatih Altaylı'dan tepki çeken sözler: Zart zurt ayetinden dolayı mı oy veriyoruz - Güncel'Zart zurt ayetinden dolayı mı oy veriyoruz'Belediye bile bu 'ev'le baş edemiyor: Beşinci kez yine aynı manzara - GüncelBelediye bile bu 'ev'le baş edemiyorYargıtay kararını verdi: Eski ilişkiyi hatırlatan şarkı dinlemek de eşin annesini evden kovmak da eşit suç - GüncelEski ilişkiyi hatırlatan şarkı dinlemek suçİstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu - Güncelİstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonuGemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem - GüncelGemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde depremSaldırıdan sonra ormanlık alana atmışlar: Kilise saldırganlarının kıyafet ve ayakkabıları bulundu - GüncelKilise saldırısında emniyetteki deliller ortaya çıktı14 yıllık sır ölümde yeni gelişme: Şüphelilerden Can Paksoy zorla getirilecek - Güncel14 yıllık sır ölümde yeni gelişmeAfet dört kişilik aileyi yuttu... DNA da bulmaya yetmedi - GüncelAfet dört kişilik aileyi yuttu'Yanlış adam' kavgası: Husumetlisi oldukları kişiyi karıştırdılar, yere serildiler - GüncelHusumetlisi oldukları kişiyi karıştırdılar, yere serildiler
    Sonraki Haber Yükleniyor...