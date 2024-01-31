Kızlarına bile acımadı: Kış ortasında '40 dakika'da sokakta kaldılar

Antalya'da Hanna Y. şiddetli geçimsizlik yaşadığı Türk vatandaşı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar sonrası 12 yıldır yaşadıkları evi satan eşi hakkında konuşan Hanna Y., 40 dakika içinde yeni ev sahibi tarafından kovulduklarını, kızlarıyla sokakta kaldıklarını anlatıp yardım istedi.

Antalya'nın Gürsü Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Hanna Y. ile Türk vatandaşı eşi arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine genç kadın 19 Ocak'ta dört aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. İki çocukları olan çiftin anlaşmazlığı sonrası öğretim görevlisi eş, Hanna Y.'nin ve kızlarının oturduğu satışa çıkardı. Yeni ev sahibin 'tahliye' kararı ise Hanna Y.'nin kötü günlerinin başlangıcı oldu.

Hanna Y., tahliye sırasında evde bulunan eşyalar sokağa çıkartılırken gözyaşlarına boğuldu.40 dakika içinde eşyalarını toplayan Hanna Y.’ye aynı binada yaşayan kadın komşusu kucak açtı.

Komşusunun evinin salonuna eşyalarını koyan Hanna Y., ikiz kızlarıyla yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. 12 yıldır yaşadığı evinden 40 dakikada tahliyesi edilen Hanna Y., şimdi kızlarıyla gözyaşları içinde evine uzaktan bakabiliyor. Hanna Y., kızlarının okullarına devam edebilmesi için Konyaaltı ilçesinde uygun kirası olan bir ev ve çalışabileceği bir iş desteği istiyor.

'40 DAKİKADA KOVULDUK'

Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Hanna Y., 12 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldığı evinde iyi ve kötü günler yaşadıklarını hatırlattı. Güzel bir aile olduklarını ama yaşanan bir kötü günün ardından ayrılma kararı aldığını dile getiren Hanna Y., “Eşim bunu öğrenince bizimle iletişim kurmadı ve öylece bizi bırakıp gitti. Bu evi biz ayrılırken başka birine sattığını öğrendik. Bu durumu öğrenince çok üzüldüm. İki gün önce ev sahibi ve polis geldi, bizi uyarmadan 40 dakika içinde evi boşaltmamızı istediler. Hızla eşyaları topladım ve evden kovulduk” dedi.

KOMŞULARINDA KALIYORLAR

Eşyalarını aynı apartmandaki arkadaşlarının evine taşıdıklarını anlatan Hanna Y., “Hayırsever kişilerden destek bekliyoruz. Konyaaltı bölgesinde uygun kirası olan bir ev ve dil gerektirmeyecek iş istiyorum. Bize destek olan yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Şu an komşularda kalıyoruz. Sonuçta kendi evimiz değil arkadaşımız ama tedirgin oluyoruz.

Üst üste konulan eşyalarımı görünce evimi hatırlıyorum. Bir daha eskisi gibi olmayacağını anlıyorum. Bunu anlamak çok zor ve yaşadıklarıma halen inanmıyorum. Evime geçerken baktığımda kalbim ağrıyor. Eşimle 2010 yılından beri yaşıyorum. Şimdi kendimi terkedilmiş gibi yalnız hissediyorum. Ağlıyorum evime baktıkça ve ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.