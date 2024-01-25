Barbie'ye siyasi destek Hillary Clinton'dan geldi: Margot Robbie ve Greta Gerwig'in Oscar'a aday gösterilmemesine tepki olarak Ken'i küçümsedi

25 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 11:15

Barbie, dünya genelinde 1.4 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti ve 2023'ün en çok hasılat yapan filmi oldu. Ayrıca büyük bir Barbie hayranlığı hareketi başladı.

Bunlara rağmen Oscar 2024 adayları arasında başrol Margot Robbie ve senarist yönetmen Greta Gerwig'in gösterilmemesi dikkat çekti.

Nitekim film Altın Küre'de de beklenilen ölçüde bir görmedi. Ancak aday listelerinde yer alıyordu. Oscar'da ise ne en iyi kadın oyuncu ne de yönetmen ve senaryo kategorilerinde Barbie yer alıyor.

Öte yandan Robbie'nin başrol arkadaşı Ken karakterini oynayan Ryan Gosling, en iyi yardımcı erkek oyuncu adayı oldu. America Ferrera da en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylığı aldı.

HİLLARY CLİNTON'DAN TEPKİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hillary Clinton, Margot Robbie ve Greta Gerwig'in Oscar adaylığı alamamalarına karşı destek paylaşımı yaptı.

"Greta ve Margot, Gişeyi kazanmak canınızı sıksa da altını eve götürmek mümkün olmasa da milyonlarca hayranınız sizi seviyor. Her ikiniz de Ken'den çok daha fazlasısınız. #HillaryBarbie " dedi.

Barbie fanlarının desteğini alan tweetin altında pek çok paylaşım yapıldı. Barbie'nin Oscar adayları arasında gösterilmemesi daha çok tartışılacak gibi görünüyor.

Ryan Gosling de "Bu yıl birçok harika filmle birlikte meslektaşlarımdan aday gösterilmek benim için son derece onur verici. Ancak Barbie olmadan Ken olmaz ve Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie olmaz" dedi.

Böylece hem mutluluğunu hem de şaşkınlığını paylaşan Gosling, Robbie ve Gerwig'e de destek verdi.