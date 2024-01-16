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    Ryan Gosling'in heykeli Madame Tussauds İstanbul'da!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    "Barbie" filminde canlandırdığı "Ken" karakterinin yanı sıra çok sayıda Hollywood filminde rol alan Kanadalı aktör Ryan Gosling'in balmumu heykeli, İstanbul'da sergilenmeye başladı.

    Ryan Gosling&#039;in heykeli Madame Tussauds İstanbul&#039;da!
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    "Barbie" filminde canlandırdığı "Ken" karakterinin yanı sıra çok sayıda Hollywood filminde rol alan Kanadalı aktör Ryan Gosling'in balmumu heykeli, İstanbul'da sergilenmeye başladı.

    Taksim'deki Madame Tussauds müzesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, 250 yıllık tarihe sahip Madame Tussauds markasının İstanbul'da şubesinin açılmasıyla önemli bir turizm ve eğlence merkezi haline geldiğini söyledi.

    Tonger, Gosling'in heykelinin yapılış sürecini, özelliklerini ve Madame Tussauds'un bu yıl içindeki yeni etkinlik planlarını basın mensuplarına açıkladı.

    Tonger, Gosling'in balmumu figürünün yapılış sürecinin en az 2 yılı bulduğunu belirterek, "Bu yolculuğa 70'e yakın balmumu heykelle başladık. Şimdi 90'ın üzerinde heykelimiz var. Bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı, bir kısmı geçmişte çok önemli işlere ve konulara imza atmış, bir kısmı bugünü ve geleceği temsil eden figürlerimiz var. Dolayısıyla mümkün mertebe hem yabancı misafirlerimizin hem de yerli misafirlerimizin yan yana durmaktan hoşlanacağı popüler figürleri tercih ediyoruz. En son bugün sizin de burada olmanıza vesile olan, dünyanın en beğenilen aktörlerinden biri, çok yönlü bir sanatçı olan Ryan Gosling ile beraberiz." dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HeykelÜnlü SanatçıBarbie
    Haberler > Kültür - Sanat > Ryan Gosling'in heykeli Madame Tussauds İstanbul'da!
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