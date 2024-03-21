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Haberler > Kültür - Sanat > Barbie'den sonra sırada The Sims var! Margot Robbie'den yeni film geliyor

Barbie'den sonra sırada The Sims var! Margot Robbie'den yeni film geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barbie&#039;den sonra sırada The Sims var! Margot Robbie&#039;den yeni film geliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyun dünyasının en meşhur ve biri olan ‘The Sims’ beyaz perdeye taşınıyor. Projede Barbie filmiyle gişe rekorları kıran Margot Robbie yer alacağı ifade ediliyor.

Collider'in haberine göre ünlü oyuncu Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara ve Sophia Kerr tarafından yönetilen ve Barbie’nin yapımcılığını üstlenen yapım şirketi LuckyChap, Vertigo Entertainment’tan Roy Lee ve Miri Yoon’la birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Oyunu yayınlayan Electronic Arts da yapımcı olarak yer alacak.

Marvel'in Loki dizisinin ilk sezonunda yönetmen koltuğunda gördüğümüz Kate Herron, The Sims uyarlamasını üstleniyor. Herron senaryoyu Briony Redman’la birlikte hazırlıyor.

Türkiye’de de popüler olan bilgisayar oyununun uyarlaması için henüz oyuncu kadrosu ve yayın tarihi belli değil.

THE SİMS'İN HİKAYESİ NEDİR?

The Sims oyuncunun sanal insanlar oluşturduğu ve esasen simüle edilmiş bir hayat yaşadığı bir simülasyon video oyunu serisi.

Oyunculara hayatı her yönüyle simüle etme imkanı sunuyor. Bu acıkmadan, temizliğe, alış verişten eğlenceye, kariyer peşinde koşmaktan, ev tasarlamaya her şeyi içeriyor.

Kısacası oyun, oyuncunun hayal gücüyle şekillenen bir sanal alan ortamı sağlıyor. Bu yüzden The Sims oyunun bir hikayesi ve karakterleri yok. 

Durum böyle olunca nasıl bir senaryo ve film hikayesiyle karşılaşılacağı hiçbir tahmine imkan bırakmıyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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