Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Bomontiada’da başlayan festivalin ilk gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin 14 hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Zavaroğlu, festival kapsamında 14 özel film seçildiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: “Filmlerin ödül almasına, farklı kategorilerde olmasına, zamanında ses getirmiş veya iyi filmler olmasına dikkat etmeye çalıştık. Bu yılın güzel bir tarafı daha var, görme engelli izleyicileri de düşündük. Mesela burada film izlerken uygulama üzerinde sesli betimleme bölümüne tıklayıp, görme engelli izleyiciler filmi izleyebilecek. Aynı imkanı TV+ içine de alacağız. Hem görme engelliler hem de işitme engelliler için bir bölümümüz olacak çok yakında TV+ içerisinde. Böylece izleyiciler filmleri veya dizileri hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izleme şansı bulacak.”