Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Antheus karakteriyle yıldızı parlayan, ardından Payitaht Abdülhamid de Holo Paşa rolüyle seyirci karşısına çıkan Alper Atak, kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.

"KADROYA SEÇİLDİ"

Hürriyet'in haberine göre Atak, HBO'nun kült dizisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yakında çekilmesi planlanan sinema filminin oyuncu kadrosuna seçildi.

SÖZLEŞME YAPILDI

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Alper Atak, aldığı davet üzerine ABD'ye gidip film ekibiyle görüştüğünü söyledi: "Game of Thrones'un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Şimdi kendilerinden çekimler için haber bekliyorum. Oynayacağım rol de belli ama sözleşme gereği bunu söylemem doğru olmaz. Benim için çok heyecan verici. Görüşme süreci de güzel bir tecrübe oldu."

Oyuncu, "Sizinle nasıl bağlantı kuruldu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin tiyatro bölümünde 6 ay boyunca ileri oyunculuk dersleri almıştım. Oradaki bir hocamızın aracılığıyla bağlantı kuruldu benimle."