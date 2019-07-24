Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kadıköy’ün ilk uluslararası festivali “KADFEST” tarafından düzenlenen faaliyette, Chaplin’in bestesi, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı. Kalamış Parkı’nda 22-28 Temmuz tarihleri arasında Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede yedi gece boyunca yedi ülkeden yedi film gösterilecek. Gösterimlerde İtalya’dan Giuseppe Tornatore’nin Cennet Sineması, Arjantin’den Fernando Solanas’ın Tangolar ve Gardel’in Sürgünü, Fransa’dan Jacques Demy’nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin’den Wong Kar-Wai’nin Aşk Zamanı, Tunus’tan Selma Baccar’ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye’den Başar Sabuncu’nun Zengin Mutfağı filmleri seyircilerle buluşacak.