Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi'ndeki etkinlikte konuşan araştırmacı-yazar Hayati İnanç, divan edebiyatının son büyük temsilcisinin Şeyh Galip olduğunu belirtti. Onun üslubuyla yazanların geleneği devam ettirdiğini, bunlardan birinin de Yahya Kemal Beyatlı olduğunu anlatan İnanç, Beyatlı'nın kaleme aldığı şiirlerden örnekler verdi. Divan edebiyatında kullanılan yakut ve gül kelimelerinin Hazreti Muhammed'i hatırlattığını, pirahen (gömlek) kelimesinin de Hazreti Yusuf'u işaret ettiğine dikkati çeken İnanç, divan edebiyatını alıntılar yaparak hikayelerle öğrencilere aktardı.

Konuşmasında 6 yıl önce kalp krizi geçirdiğine de değinen İnanç, hastanede doktorla yaşadığı anıyı anlatarak, vasiyetini şöyle açıkladı:





"50 sene boyunca çalışan zavallı kalbim 50 saniye duraklamış. Zor kurtulmuşuz. Stent takmışlar. Stent dediğimiz şey yüzük gibi bir şey yani nişan yüzüğü taktık. Doktor yoğun bakım odasında henüz yeni kendime gelirken bana 'İyi kurtuldun. 10 dakika daha gecikseydin biterdi her iş.' dedi. 'Akıbet ne olacak?' dediğimde 'Ölene kadar yaşarsın.' dedi. Bu beni çok rahatlattı. Fakat devamında 'Vasiyetini yaz.' dedi. 'Neden?' deyince 'Herkes gidecek. Vasiyetsiz gidenler berzah aleminde konuşmaktan men edilirler.' dedi. Ben 'Orada ne konuşacağız?' deyince doktor 'Benim için fark etmez de sen konuşmamaya dayanamazsın. O yüzden vasiyetini yaz. Orada da konuş.' dedi. Ben de vasiyetimi yazdım. Vasiyetim 'hayatiinanc.com' adlı adresinde yer alıyor. 'Tavsiye' dedim ama vasiyet ettiğim kitaplardır."

İnanç'ın sitesinde tavsiye olarak sunduğu kitaplar arasında "Mızraklı İlmihal-Miftahul Cennet", "Şevahid-ün Nübüvve", "Fener Patriği V. Gregorius'un Rus Çarı II. Alexander'a Mektubu" ve "Yusuf Aleyhisselam" yer alıyor.







AA muhabirine Türk Edebiyatı Yaz Okulu'na ilişkin değerlendirmede de bulunan Hayati İnanç, YEE'nin daha önce Sudan'daki bir programına katıldığını dile getirerek, "Üsküp'te de bir vazifemiz olmuştu. Bu programı son derece yerinde buluyorum. Bütün dünya bizi araştırıyor. Türkoloji Enstitüleri kuruluyor. Bir İngiliz tarihçi Türkiye'ye gelip 1921'den 1972'ye kadar toplam 51 sene bizi araştırıyor. Biz kendimizi öğrenmeye pek meraklı olmuyoruz idi uzun yıllar. Oldukça geç kalmıştık. Fakat bu program elzemdir. Arkadaşları tebrik ediyorum." diye konuştu.

İnanç, yaklaşık bir saat süren söyleşi sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. YEE'nin Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisanüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı program, 4 Ağustos'ta sona erecek.



