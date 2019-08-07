Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tarihi Vjecnica Kütüphanesi’nde tertiplenen sergide, Bosna Hersek’te, tarih boyunca iz bırakmış divan şiirlerinden oluşan 70 eser edebiyatseverlerle buluştu. Serginin organizatörlerinden Bosnalı akademisyen Dzemaludin Latic, açılışta yaptığı konuşmada, Bosna Hersek’teki divan şiirlerinin çoğunun Mehmed Mejlija Guranija tarafından kaleme alındığını ifade ederek “Sergi kapsamında, dünyanın en tanınmış mutasavvıfı ve şairi Yunus Emre’yi de anıyoruz” dedi. Yunus Emre’nin eserlerinin Bosna Hersek’te ilk defa Âdem Karadjozovic tarafından Boşnakçaya tercüme edildiğini hatırlatan Latic “Divan şairlerinin hepsi Konya’nın kaynağından beslenir. Allah ve Peygamber sevgisini anlatan en derin şiirler Konya’da can bulmuştur” ifadesini kullandı. Divan şiirlerinin en özel örneklerinin edebiyatseverlerle buluştuğu sergi, 15 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.