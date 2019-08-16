Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Bosna Hersek’te yapılan Saraybosna Film Festivali (SFF), bu sene 25’inci defa kapılarını sinemaseverlere açıyor. Bugün başlayıp 23 Ağustos’a kadar devam edecek organizasyonda, “Saraybosna’nın Kalbi” adı verilen festival mükâfatlarını almak için dört kategoride toplam 53 film yarışacak. Uzun metrajlı film kategorisinde 9, kısa film kategorisinde 14, belgesel film kategorisinde 16 ve öğrenci filmleri kategorisinde 14 film bulunuyor. Bu yıl festivalde, dört kategoride dört Türk yapımı film de ödüller için yarışacak. Uzun metrajlı film kategorisinde “Kız Kardeşler”, kısa film kategorisinde “Siyah Güneş”, dokümanter film kategorisinde “Kraliçe Lear” ve öğrenci filmleri kategorisinde de “Dünya Tutuluyor” adlı Türk filmleri yer alacak. Bu seneki festivalin açılışını, Bosnalı yönetmen Ines Tanovic’in “The Son” (Oğul) isimli filmi yapacak. Festival çerçevesinde verilen “Saraybosna’nın Kalbi” Onur Ödülü, ödüllü yönetmenler Alejandro Gonzalez Inarritu ile Pawel Pawlikowski’ye verilecek. AA