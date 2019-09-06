Bahçeli’nin liderliğini siyasal iletişim açısından, özgün İngilizce kavramlarla anlatan akademisyen kardeşler, uluslararası çevreler için, Bahçeli’nin 300 liderlik özelliğini anlattı. ‘Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership’ adı ile kitaplaşan Bahçeli’nin liderliği; uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlatıldı. Gültekin yaptığı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bilge liderliği, özellikle Türk diplomasisi için iham verici bir liderlik. Bu nedenle, uluslararası çevrelere, Bahçeli liderliğini anlatmanın çok önemli olduğuna inanarak, kitabı hazırladık” dedi.
Bahçeli’yi anlatan ilk İngilizce kitap yayınlandı
06.09.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 06.09.2019 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi İngilizce olarak kitaplaştırdı.
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648562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/648562.aspx
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