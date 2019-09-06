Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli’nin liderliğini siyasal iletişim açısından, özgün İngilizce kavramlarla anlatan akademisyen kardeşler, uluslararası çevreler için, Bahçeli’nin 300 liderlik özelliğini anlattı. ‘Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership’ adı ile kitaplaşan Bahçeli’nin liderliği; uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlatıldı. Gültekin yaptığı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bilge liderliği, özellikle Türk diplomasisi için iham verici bir liderlik. Bu nedenle, uluslararası çevrelere, Bahçeli liderliğini anlatmanın çok önemli olduğuna inanarak, kitabı hazırladık” dedi.