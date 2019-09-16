Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, 19 Eylül Perşembe saat 20.00’de Ankara ‘daki ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Şef Burak Tüzün’ün yöneteceği orkestra, müzikseverleri anılarda yolculuğa çıkaracak. Neşeli Günler, Dilâ Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aşkı’nın da aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın’ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlanacak. Aranjör Yalçın, projeyi ilk olarak Cahit Berkay ile hayata geçirdiklerini ve birçok konser verdiklerini söylüyor. Film müziklerini CSO için yeniden düzenlediğini anlatan Yalçın, konserin ortak temalı Aile Şerefi ve Neşeli Günler filmlerinin müzikleriyle açılacağını ifade ediyor.