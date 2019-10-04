Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok faaliyetin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek. Bu sezonki programda Demirhan Gökbudak, Omar Sosa, China Moses ve Sona Jobarteh gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda renkli bir program sunduklarını söyleyen İş Sanat Genel Müdiresi Zuhal Üreten “Yeni yaşımızın verdiği mutlulukla hazırlandığımız bu sezonda her yaştan seyircimizin farklı zevklerine hitap eden programımız var” diyor. Yeni sezonunun biletleri 8 Ekim’de satışa çıkıyor.