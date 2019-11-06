Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geleneksel sanatlar, Türkiye’de ilk defa kitaplarla çocukların dünyasına giriyor. Serap Mamati Eratlı’nın kaleme aldığı, “Sanat Gezileri” çocuk kitapları serisi, miniklerin hikâyeler yoluyla geleneksel sanatları keşfetmesini sağlıyor. Erdem Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan beş kitaplık seride, bir sanat yolculuğuna çıkılıyor ve yaşayan sanatçılar üzerinden beş ayrı klasik sanatın nasıl yapıldığı öğreniliyor. “Harflerin Dünyası” adlı kitapta hattat Faruk Eratlı, hat sanatını anlatıyor. “Ebru Diyarına Yolculuk” adlı eserde, suya işlenen sanatı çocuklar Hikmet Barutçugil’den öğreniyor. Minyatür, Nilgün Gencer tarafından “Hayallerin Resmi” eserinde, tezhip sanatı ise Münevver Üçer’in kahraman olduğu “Solmayan Laleler” kitabında çocukların dünyasına giriyor. “Kâğıttan Şaheserler” adlı eserde ise Dürdane Ünver, katı’ sanatını anlatıyor.

ÖZ KÜLTÜRÜMÜZÜ TANISINLAR

Sorularımızı cevaplayan yazar Serap Mamati Eratlı çocukların, geleneksel sanatlarla olan ilişkisinin iyi olmadığını vurgulayarak “Geleneksel sanatlarımız hakkında çocukların seviyesine göre anlatan kitaplar olmadığını görünce hem şaşırdım hem de ciddi bir eksiğimiz olduğunu fark ettim. Çocuklarımızın kendi öz kültürümüzü meydana getiren bu sanatları tanımalarının güzel olacağını düşündüm ve kitap fikri ortaya çıktı” diyor. Kitapları çocuklarının usta sanatçılarla görüşmelerinden yola çıkarak yazığını söyleyen Eratlı “Herhangi bir çocuk kitabından bir adım daha ileriye giderek bu kitaptaki her şeyin gerçek olmasını istedim. Çocuklarım gerçekten sanatçı hocalarımızı ziyaret etti, onlarla çalışmalar yaptı. Bana düşen onları gözlemleyerek yaşadıklarını anlatmak oldu” şeklinde konuşuyor.