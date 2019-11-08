Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında bu sene hikâyelerinde dans ve müzik bulunan yurt içi ve yurt dışından eserler bulunuyor. Moskova Balesi’nin yedi dansçısının yorumuyla sahnelenen “Her Yol Kuzeye Çıkar”, Maxim Didenko’nun Ingeborga Dapkunaite’nin başrol oyunculuğu ile baş döndürücü müzikali “Sirk” ve Puşkin’in yedi yılda tamamladığı eseri “Yevgeni Onegin” festivalde yer alacak. Hitabet sanatının kitleler üzerindeki etkisini konu edinen “Daha da Beter ve Beter ve Beter Olacak Arkadaşım” festivalin iddialı milletlerarası eserleri arasında.