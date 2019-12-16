Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri” çerçevesinde hazırlanan “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi Yapı Kredi Bomontiada’da ziyarete açıldı. Sergide yer alan materyaller, Sabahattin Ali’nin dünyasına ayna tutarak onu eş ve baba olarak yeniden tanıtıyor. Yazarın gezdiği bütün şehirlerde çektiği fotoğraflarla ise 1930’ların Türkiye’sine şahitlik ediliyor. Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali “Bu sergide babamın çektiği fotoğrafları görünce, kendi hayatım bir belgesel gibi gözlerimin önünden geçiyor. Bu fotoğraflar sayesinde babamı hiç unutmadım” diyor. “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi 29 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilecek.