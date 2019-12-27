Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festivalin Kızlarağası Medresesinde yapılan açılış töreninde konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı “Zaman zaman ‘Edebiyat ve gençlik bitti mi?’ diye konuşulduğu oluyor. Bu topraklarda şiir de edebiyat da aşk da bitmez. Biz gençlerle yaptığımız her programdan sonra yenileniyoruz ve geleceğe dair ümidimizi de yeniliyoruz” dedi. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ise festivalin dünyaya açılması gerektiğini ifade ederek “Edebiyat ocaklarının tüttüğü ortamlar sivil ortamlar. Bu ortamlarda çok değerli isimler yetişiyor. Bu isimlerin dünyaya açılması gerekiyor. Belki uluslararası bir edebiyat festivaline dönüştürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Üç gün boyunca 30’dan fazla oturumda 70’in üzerinde konuşmacının edebiyatseverlerle buluşacağı festivalde Yusuf Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin ve Ahmet Murat isimler yer alacak.