Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Kazak yönetmen Akan Satayev’in yönettiği filmden Türkçe ilk fragman dün yayınlandı. Eser, Sakaların başına geçerek Pers İmparatorluğu’nu yenen Tomris Hatun’un zaferlerini epik bir şekilde ele alıyor. Orta Asya’da yakı uyandıran film, Altın Küre Ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışma listesine girdi. Filmin konusu şöyle: Kocasının ölümü üzerine MÖ 6. yüzyılda tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu’nu yeniden Orta Asya’nın hâkimi yapar. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu’nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını yazdırır.