Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

O ‘Küçük Kadınlar’ şimdi nerede?

Sinemacıların çok sevdiği edebiyatçılar var; Agatha Christie ve Stephen King bunların başında geliyor. Bir de kitaplar var ki ‘Little Women’ ya da bizdeki adıyla ‘Küçük Kadınlar’ sinemacıların en ‘takıntılı’ olduklarından. Louisa May Alcott’un Amerikan iç savaş yıllarından dört kız kardeşin hayata tutunma mücadelesini anlattığı eser defalarca sinemaya adapte edildi. Düşünün, ilk adaptasyon film 1918’de, sinemanın sessiz yıllarında çekilmişti. Türkiye’de de aynı formatta diziler bile televizyona geldi. Enteresandır bu aile hikâyesi eskimedi.



Onlarca yapıma rağmen yönetmen Greta Gerwig, eseri şimdi yeninden seyircinin karşısına getiriyor. Bu seneki Oscar’da mükâfat kazanan “Küçük Kadınlar” (Little Women) Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern ve Timothée Chalamet gibi oyuncuları buluşturuyor.

SAVAŞ YILLARINA YOLCULUK

Yönetmen Greta Gerwig, hikâyedeki karakterleri yaş ve nitelik bakımdan değişikliğe uğratıyor. Jo, Meg, Amy ve Beth babaları savaşta olduğu için fedakâr anneleriyle birlikte yaşayan kız kardeşlerdir. Meşhur bir yazar olmak isteyen Jo, hırslı değil artık kararlı ve özgür ruhludur. Meg, kendisini ailesine adamak isteyen biridir ama artık onun da özgür bir ruhu vardır. Müzisyen Beth içine kapanık, resim tutkunu Amy ise biraz hırslıdır yine... Ama ön plana çıkan Jo olur. Zaten film onun mürekkep lekeli elleriyle yazdığı hikâyeyi bir yayıncıya sunduğu sahne ile açılır. Genç kız, New York’a gitmiş, yazarlık hayalleri için çabalarken çocuklara ders vermektedir. Daha sonra Meg ve Amy’nin yetişkin hâlleriyle tanışırız ve hikâye bir anda yedi sene evveline döner... Bu esnada Amerikan iç savaşının tesirlerini hisseden bir ailenin hayata tutunma çabaları ve sıcak ev hadiselerine şahitlik ederiz. (Ama artık çok fakir değiller) Devamlı flashback’lerle bugün ile dün arasında gidip gelen hikâyede; kızlar bir hediye sayesinde Theodore ‘Laurie’ adlı gençle tanışır, birlikte tiyatro yapar. Theodore, Jo’yu sevmektedir ama yazar namzedinin aklı başka yerlerdedir. Üstelik Amy, Theodore’a hayranlık duymaktadır. Bu, hikâyenin temelini meydana getirir...

Meşhur hikâyeye küçük dokunuş!

“Küçük Kadınlar”ın son versiyonu, roman tadında bir anlatıma sahip. Her ne kadar yönetmenin tercih ettiği düz çizgisel olmayan akış zihinleri bulanıklaştırsa da anlatıma lezzet katıyor. Filmin başarılı olduğu bir diğer nokta Oscar’la da taçlanan kostüm tasarımı. Bütün bunlarla karmaşık Amerikan mazisinden iyi bir devir tasviri ortaya konuyor. (Darısı ‘Game of Thrones’a öykünen Türk tarih filmlerinin ve dizilerinin başına!) Bütün bunlara rağmen yönetmen Greta Gerwig, romana “küçük dokunuşlar” yapmayı ihmal etmiyor! 150 senelik eserin ruhunu meydana getiren inanç, aile ve evlilik gibi noktalardan neredeyse feragat ediliyor. “Eski” vurguların yerini ise feminist temelli eşitlik mesajları alıyor. Mesela bir sahnede evlilik sadece ekonomik bir birliktelik olarak sunuluyor. Hâlbuki filmin adapte edildiği eserin hiç evlenmemiş yazarı Alcott, anne olmayı bir kadının “en büyük şerefi” addetmekte... Filmdeki kolektif oyunculuk çabası, problemsiz ama yıldızlara rağmen mest eden bir performans bulunmuyor… Hasılı “Küçük Kadınlar” meşhur romanın adaptasyonlarına yenilik katmaya çalışan ancak vasat sınırlarında dolaşan bir film oluyor...

Süratli kirpi oyundan çıktı

Sinema, oyun dünyasına ilham kaynağı olduğu gibi tam tersi de mümkün... Mesela Sega’nın meşhur oyun kahramanı “Kirpi Sonic” bu hafta beyazperdede arzıendam ediyor. Jeff Fowler’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde satış rekorları kıran oyundaki hızlı mavi kirpinin dünyayı kurtarma maceraları işleniyor. James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter ve Jim Carrey’in başrollerinde yer aldığı eserde geçen hikâye şöyle: Sonic, süper enerjiyle dolu, âdeta küçük bir top gibidir... Bir dostuna yardım için geldiği dünyaya ısınmaya çalışırken süpersonik hızını kullanarak insanlardan saklanmak durumundadır. Ancak bu, mümkün olmaz; enerjisiyle bir bölgeyi elektriksiz bırakınca, ordunun ve CIA’in radarına takılır. Devlet, elektrik kesintisinin kaynağını bulması için çılgın bilim adamı Dr. Robotnik’i seçer. Ancak mavi kirpi kendisine bir insanı dost edinir. Polis Tom’la tanışan Sonic, sırrını onunla paylaşıp çok samimi olur. İkili, sihirli altın halkalarını almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak dünyayı kontrol altına almak için Sonic’in güçlerini ele geçirmek isteyen Dr. Robotnik, inatçı bir şekilde peşlerindedir. Daha beyazperdeye gelmeden kirpi animasyonlarıyla eleştiri alan, sonrasında yeniden tasarlanan film, daha ziyade genç bir kitleyi hedefine alan hızlı bir yapım...

Beyaz atlı prensin böylesi

Deniz Denizciler’in hem yazıp hem yönettiği “Ağır Romantik”, beyaz atlı prens bekleyen bir kadının yaşadığı enteresan hayal kırklığını “masalını” işliyor. Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin rol aldığı filmde komik bir Aslı ile Kerem hikâyesi var. Aslı, sanata meraklı bir anne ve profesör bir babanın sanatçı bir kızıdır. Genç kız bir gün Beyoğlu’nda yürürken kapkaççıların saldırısına uğrar. Çantası çalınan Aslı’ya tıpkı hayallerindeki gibi bir adam olan Kerem yardım eder. Bu adam Aslı’nın istediği gibi çok nazik ve entelektüel görünümdedir. Kerem, güya büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finans uzmanıdır. Derken Aslı, mecburi bir şekilde tanıdığı adama gönlünü kaptırır. İkili, görüşmeye başlar ve bu sevgi evliliğe kadar uzanır. Ancak Kerem’in düzgün görüntüsünün altında büyük bir buz dağı vardır: Adam aslında Dolapdere’deki kapkaç çetesinin elebaşıdır. Üstelik Kerem’in peşinde Aslı’nın dayısı olan emniyet müdürü vardır. Hikâye aydınlanmaya başladıkça ortaya eğlenceli bir cümbüş çıkar...

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