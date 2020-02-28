Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erek’in sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan “Bergama Stereotip” adlı sergisi Arter’de açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, hem Büyük Bergama Sunağı’nın hem de eserin önceki versiyonunun mirasına işaret eden bir kalıntı rolü üstleniyor. Erek’in eseri, beyaz mermer kullanılarak inşa edilmiş antik sunağın yapısını hoparlörler ve hoparlör kasaları da içeren bir ahşap konstrüksiyona dönüştürüyor. Büyük Bergama Sunağı, Pergamon Krallığı’nın Galatlara karşı kazandığı harbin ardından MÖ ikinci asırda inşa edildi. Yirminci yüzyılın başında Büyük Sunak’ın kalıntıları Bergama’dan, yeni kurulan Alman İmparatorluğu’nun başkenti Berlin’e taşınıp burada yeniden kurgulanarak sunak için özel olarak inşa edilmiş bir müze olan Pergamonmuseum’da sergilenmeye başladı. Kalıntıların bu tarihî yer değişikliği hep tartışma mevzuu oldu.