Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern Sinema, retrospektif serisinin altıncısı olan “Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey” adlı program, yarın başlayacak. Sinemasında evren ile insan ruhunun esrarlarını çözmeye çalışan yönetmenin bilim kurgu, mitoloji ve halk masallarından beslenen eserleri Türkiye’ de ilk defa bir retrospektif programda gösterilecek. 1979 yılından itibaren kısa filmler ve dokümanter filmler çeken yönetmenin filmografisinde yer alan dokuz film seyirciyle buluşacak. 22 Mart’a kadar devam edecek programda “Köstebek” (Vakond) “Benim XX. Yüzyılım’ın” (Az én XX. Századom) ve “Büyücü Simon” (Simon Mágus) gibi filmler beyazperdeye gelecek.