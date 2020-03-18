Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu çerçeveden yurt içi ve yurt dışındaki birçok müzeyi sanal ortamda gezmek mümkün…Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinde yer alan “Sanal Gezinti” kısmında Türkiye’den 20’ye yakın müzeyi sanal turla gezme şansı bulunuyor. Bunlar arasında Zeugma Mozaik Müzesi gibi mekânlar yer alıyor.

Dünyadaki prestijli müzelere erişmek içinse Google’ın Culture&Art platformu biçilmiş kaftan. Platformda 500’den fazla müze, oturduğunuz yerden oradaymışçasına görülebiliyor. Ne yazık ki Türkçe dil tercihinin olmadığı serviste, en çok dikkat çeken sanat mekânlarının başında İslam eserlerinin de yer aldığı İngiltere’deki Ulusal Galeri, Hollanda’daki Van Gogh Müzesi ve İtalya’nın güçlü ailelerinden Mecidi’lerin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan Uffizi Galerisi de bulunuyor.

Bütün müzeler kapatılacak mı?

Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye’deki birçok özel müze kapılarını ziyaretçilere kapattı. Dün de Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart’a kadar ziyarete kapatıldı. Bu kararlardan sonra gözler Kültür Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığa bağlı 200 müzenin kapatılıp kapatılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.