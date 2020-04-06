Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Uğur Taşatan’ın yönetimini üstlendiği yayında konuşan Babaoğlu, ebru sanatına nasıl başladığını ve çalışmalarını anlattı. Sıkıntılı olduğu zamanlarda ebru yapamadığını dile getiren Babaoğlu, şöyle konuştu: Ne zaman canım sıkıntılı olduğu zaman ebruya otursam istediğim sonucu alamıyorum. Teknemden çok güzel ebru çıkması acayip rahatlatıcı bir şey. Ama çıkmayıp boyalarla cebelleştiğin zaman nefret edilesi bir şey. Öyle bir durumla karşılaştığım zaman tekneyi bırakıp gidiyorum.