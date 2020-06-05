Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı’nda İsveç bayraklı “Naboland” adlı gemiyle 67 yıl önce çarpışan ve 81 denizciye mezar olan denizaltının hüzünlü hikâyesi, dünyayı dolaştı. 2019’da çekimi tamamlanan filmini anlatan yönetmen Kaya “Sadece Dumlupınar özelinde kalmadan evrensel bir söylem oluşturmaya gayret ettik. Bu önermenin ulusal bir meseleden daha öteye gittiğine heyecanla tanık olduk” dedi. AA