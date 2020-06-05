Çanakkale Boğazı’nda İsveç bayraklı “Naboland” adlı gemiyle 67 yıl önce çarpışan ve 81 denizciye mezar olan denizaltının hüzünlü hikâyesi, dünyayı dolaştı. 2019’da çekimi tamamlanan filmini anlatan yönetmen Kaya “Sadece Dumlupınar özelinde kalmadan evrensel bir söylem oluşturmaya gayret ettik. Bu önermenin ulusal bir meseleden daha öteye gittiğine heyecanla tanık olduk” dedi. AA
“Ah Bir Ataş Ver” yürekleri dağladı
05.06.2020 - 06:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genç sinemacı Gökhan Kaya’nın yönetmenliğinde Dumlupınar denizaltısındaki 81 şehit denizcinin hikâyesini anlatan “Ah Bir Ataş Ver” adlı kısa film, katıldığı 32 millî ve milletlerarası festivalde 8 mükâfat kazandı.
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709015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/709015.aspx
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