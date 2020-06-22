Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

‘Bağımlıklıklarla Mücadelenin 100. yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi’ ana temasıyla düzenlenen ‘4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda mükâfatlar, online törenle sahiplerini buldu. Bu sene 55 ülkeden 479 karikatüristin, 908 eserle katıldığı yarışmanın birincilik ödülünü Türkiye’den Fethi Gürcan Mermertaş, ikincilik mükâfatını Rusya’dan Vladimir Nenashev ve üçüncülük ödülünü Türkiye’den Faruk Düz aldı. Yarışmaya katılan eserler ise, Yeşilay’ın internet sitesinde online bir sergi ile sanatseverlerle buluşmaya başladı. Sergide, dünyanın değişik ülkelerinden sanatçıların sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların zararlarına vurgu yağan eserleri yer aldı. Online sergide Türkiye, Endonezya ve İran’dan sanatçıların eserleri öne çıktı. Sanal sergi, ‘www.yesilay.org.tr’ adresinden ulaşılabiliyor.