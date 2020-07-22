Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2014'te açılan “Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” sergisi de digitalSSM’in kaynaklarıyla online dünyaya taşınıyor. Yirminci asrın çok yönlü ve çığır açan Katalan sanatçısı Joan Miró’nun olgunluk dönemine odaklanan sergi, Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miró’nun kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşarak resim, baskı, heykel ve seramiklerinden oluşan 125 eserini bir araya getirmişti. SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen online sergi ise Miró’nun sanatındaki sembolik dilinin izini süren bir muhtevayla hazırlandı.