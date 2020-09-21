Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Altın Koza’ya yönetmenliğini Ercan Kesal’ın yaptığı “Nasipse Adayız” ve Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek” filmleri beş dalda ödül alarak damga vurdu. Pandemi sebebiyle dün İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Volkan Severcan’ın yaptığı törende, Ferhat Göçer sahneye çıktı. Festivalde “En İyi Film Ödülü”ne Ercan Kesal’ın filmi “Nasipse Adayız” layık görülürken “En İyi Yönetmen Ödülü”, “Bilmemek”in yönetmeni Leyla Yılmaz’a verildi. “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” Senan Kara’nın olurken, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü ise Onur Berk Arslanoğlu ve Serdar Orçin paylaştı. Festival çerçevesinde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, “Orhan Kemal Emek Ödülü” de yönetmen Orhan Oğuz’a verildi.