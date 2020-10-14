Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tufan, yazarların başıboş olmadığına dikkati çekerek, “Ben roman yazıyorum diye ‘Dilediğim her şeyi bir tür özgürlükle yazarım’ gibi bir şey yok. İnsanlık suçlarını anlatabilirsiniz. Bu iş kötülüğü överek olmaz” diye konuştu. Yazmanın “egosantrik” bir şey olduğu yorumunu yapan Tufan, “Yazarlık insanı çok kolayca kibirli birine dönüştürebilir. Sanatın herhangi bir alanında da var. Başka alanlarda da böyledir ama edebiyat ve sanatta daha görünürdür. Kendini bundan korumak doğal olarak bir ahlak meselesi” dedi.