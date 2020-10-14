Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geleneksel Türk sanatlarının zenginliğini ortaya koyan sergide, asırlar öncesinden bugüne uzanan hat eserleriyle klasik sanatların değişimi gözler önüne seriliyor. Teşhir edilen eserler arasında Hafız Vahdeti, Sami Efendi, Mustafa Zihni gibi Osmanlı hattatlarının yanı sıra merhum Halim Özyazıcı, Mustafa Düzgünman, Fuat Başar, Davut Bektaş, Savaş Çevik ve Hüseyin Kutlu gibi son devir ile günümüzden hat sanatı üstatlarının eserleri birlikte teşhir ediliyor. Sergide hat, tezhip ve ebru sanatlarının yer aldığı levha, ferman ve vakfiye gibi eserler bulunuyor. Küratörlüğünü Meyçem Ezengin’in yaptığı “Tarih Kokan Sayfalar” sergisi 1 Kasım’a kadar görülebilecek.