Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene büyük mutasavvıf Yunus Emre hatırasına üçüncüsü yapılan festivalin ödül töreni, Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşti. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da iştirak etti. Festivalde, “Le Syndrome d’Archibald” filmiyle Daniel Perez ve “Da Yie” filmiyle Anthony Nti, 25 bin lira değerindeki birincilik ödülünü paylaştı. Jafar Altafi “Where We Come From” filmiyle 15 bin lira değerindeki ikincilik ödülünün, Alberto Marchiori ise “The Leak” filmiyle 10 bin lira değerindeki üçüncülük ödülünün sahibi oldu. “Kızılay Dostluk Ödülü”ne Muhammed Furkan Daşbilek “Bir Nehir Kıyısında” filmiyle layık görüldü. Sinemanın ustalarını onurlandırmak için verilen “Dostluk Onur Ödülü”nü Necip Sarıcı aldı.

HAKİKATİ RESMETTİK

Bosna’daki Srebrenitsa katliamında yaşananları resmettiği “Bir Nehir Kıyısında” filmiyle ödül alan yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek, sorularımızı cevaplayarak şunları söyledi: Orada yaşananlar hikâye değil, gerçek hadiseler. Biz de gerçekle kurmaca arasında karakterler oluşturup durumu resmetmeye çalıştık. Kısa filmimizin dünya prömiyeri Güney Kore’deki Busan Uluslararası Film Festivali’nde yapmıştık. Şimdi ilk defa Türkiye’de seyircilerle buluştu ve ödül aldı. Mutluyuz.