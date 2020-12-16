Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Usta bir gravür sanatçısı olan Faik Kırımlı, 1960’lı yıllarda unutulmuş olan Osmanlı çini sanatını keşfetmeye kendini adadı... Topkapı Sarayı ve Osmanlı Arşivlerini taramaya başlayan sanatçı, 16. asırdaki orijinal İznik çini tekniğine dair izler buldu. Mevlânakapı’daki ahırlara atölye kuran sanatçı, yüzlerce denemeden sonra elde ettiği bilgilerle, çininin “sırrına” erdi. Yaklaşık 400 sene sonra mercan kırmızısı rengini çinide kullanabilen isim oldu... Ancak 2011 yılında vefat eden sanatçı Kırımlı, pek bilinmese de gravür ve çinilerinin yanında yağlı boya resimler de yapmıştı. İşte o eserler vefatının dokuzuncu yılında gün yüzüne çıkıyor.

Kadırga Sanat Galerilerinde açılan “Her Şey Fevkalade” isimli sergi Kırımlı’nın; manzara, natürmort ve kübizm tesirinde gerçekleştirdiği yağlı boya tablolarından oluşan resimlerini bir araya getiriyor. Galeri Kalemgüzeli Koleksiyonundan derlenen eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu üstleniyor.

GELENEKTEN BESLENDİ

Sorularımızı cevaplayan Ömeroğlu, Faik Kırımlı, gravürle sanat hayatına başlıyor daha sonra çiniye yöneliyor. Ama onun bir de resim yönü var. Kendisi zaten Fransa’da Fikret Muallâ ve Ressam Avni gibi isimlerle beraber olmuş biri. Biz de hocanın bu resimlerini bir araya getirerek az bilinen yönünü ortaya çıkarmak istedik. Kırımlı’nın enteresan kübist tabloları mevcut ama resimlerinde hep gelenekten beslenmiş. Bu, sanatseverlere bir sürpriz gibi olacaktır” diye konuşuyor.

Serginin isminin sanatçının hayata bakışından doğduğunu söyleyen Ömeroğlu, “Hayatı da sanatı da seven Faik Kırımlı, kendisinde ‘Nasılsınız’ diye sorulduğunda, hep ‘Her şey fevkalade’ diye cevap verirdi. Bu onun inancıyla da alakalı bir ifade. Kendisi hiçbir şeyden şikâyet etmeyen biriydi. Kırımlı’nın hayata bakış açısı da zaten her şeyin yerli yerinde olduğu şekildeydi. Biz de bundan yola çıkarak sergiyi isimlendirdik” diyor. Ömeroğlu, ileride açacakları başka bir sergiyle Faik Kırımlı’nın çinilerini de sanatseverlerle buluşturacaklarını sözlerine ilave ediyor.