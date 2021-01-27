Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali korona engeline takıldı. Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Covid-19 sebebiyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayınlanmıştı.