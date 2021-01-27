Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali korona engeline takıldı. Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Covid-19 sebebiyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayınlanmıştı.
Cannes Film Festivali korona sebebiyle ertelendi
27.01.2021 - 21:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 74. Cannes Film Festivali'ne de engel oldu. Festival, pandemi yüzünden ertelendi.
Etiketler : cannes,film festivali,tarih,ertelendi,
763245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/763245.aspx
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