Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun Macaristan temaslarında iade edilen Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürün, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler, Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Ankara’ya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen tarihî mirasın Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergileneceği öğrenildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından 412 eserin Türkiye'ye getirildiği ana dair video paylaşıldı. Paylaşımda “Anadolu'nun tarihî miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanı’mız Sayın Mevlût Çavuşoğlu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.