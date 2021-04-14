Altın Emlak'ın tertiplediği yarışmanın müracaatları 14 Mayıs’a kadar “hikaye@altinemlak.com.tr” e-Mail adresine yapılacak. Kazananların 22 Mayıs'ta açıklanacağı yarışma neticesinde, 5 esere ödül verilecek. Yarışmanın jürisinde; Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yazar Hayati Odabaşı, Editör İbrahim Cebeci, gazeteci yazar Ömer Söztutan ve yazar Muammer Erkul yer alıyor.