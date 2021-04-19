Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

MÜZEDE HAZİNE VAR!

Ramazana dair sergilerin belki de en kıymetlisi bugünlerde Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sanatseverlerle buluşuyor. Sultanahmet’te yer alan müzenin geniş envanterinden meydana getirilen “İnanç ve Sanat” isimli sergide, İslam sanatlarının ihtişamını ortaya koyan, birçoğu ilk defa görülecek 150 eser ve nesne teşhir ediliyor. Serginin en çok dikkat çeken eserleri bir birinden kıymetli Mushaflar... Hazreti Osman ve Hazreti Ali’ye izafe edilen kadim Kur’ân-ı kerimler ve kurşunlu mürekkeple yazılan sıra dışı bir Mushaf onların arasında yer alıyor. Ayrıca hat sanatıyla uğraştığı bilinen Sultan Abdülmecid’e ait hat levha ve yaprak üzerine işlenen bir hat eseri sergide öne çıkıyor. “İnanç ve Sanat”, 30 Temmuz’a kadar pazartesi hariç, hafta içi ücretsiz ziyaret edilebilecek.

KADIN SANATÇILARDAN KLASİK ESERLER

Geleneksel olarak gerçekleşen ramazan sergileri, bu yıl da devam ediyor. Yıldız Holding’in “Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler” sergisi, hanım sanatçıların 75 hat ve tezhip eserini, 18 Haziran’a kadar Çamlıca’daki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda bir araya getiriyor.

Randevu alınarak gezilebilen serginin küratörü İbrahim Ethem Gören, geleneksel sanatlarımızın ruha şifa verdiğini vurgulayarak “Bu halkada, günümüz tezhip sanatkârlarının Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerini ve Sevgili Peygamberimizin pak hususiyetlerini tezhip sanatının naif diliyle günümüz insanına sunma çabasına şahit olacaksınız” diyor.

İSLAM BİLİM TARİHİNE BAKIŞ

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Selçuklu Müze Salonu’nda açılan “100 Objede İslam Bilim Tarihi” sergisi ise astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya ve tıp alanlarındaki antolojilerden meydana geliyor. İslam dünyasının bilime katkılarını gözler önüne sergi, 12 Temmuz’a kadar Ankara’daki kütüphanede açık kalacak.

MAZİNİN ELBİSELERİ

Yusuf İyilik’in kıyafet koleksiyonundan derlenerek hazırlanan “Kalbe Dokunan İlmek” adlı sergi, tarihî giysi ve aksesuarları Üsküdar’daki Nevmekân Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşturuyor. Elbiseler,bohçalar,yatak örtüleri ve sedir takımları ile yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parça, ziyaretçilere sunuluyor. Mazideki giyim alışkanlıklarına ayna olan sergide, tekstil ürünlerinin yanı sıra Osmanlı günlük hayatında kullanılan ütü sobası, dikiş makinesi, fener ve ayna gibi nesnelere de yer veriliyor. Sergi, 16 Mayıs’a kadar açık kalacak.

ŞEYH HAMDULLAH ATLI KÖŞK’TE

Sakıp Sabancı Müzesinin (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid devirlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah’ı andığı “Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi de daha önce açılmasına rağmen ramazanın ruhuna uygun sergilerden. 15. asrın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kur’ân-ı kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerin yer aldığı sergi, Sarıyer’deki Atlı Köşk’te görülebiliyor. Google Arts & Culture üzerinden sergiye dijital olarak da erişilebiliyor.

VAVLARDAN EBRULAR

Türk ebru sanatının usta isimlerinden Hikmet Barutçugil’in “Vavlar Vadisi” sergisi de ramazana has eserleri bir araya getiriyor. Vav harfinden yapılmış 87 ebru eserinin yer aldığı sergi, Pendik’teki Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde ziyaret edilebiliyor. Ebru ve hat sanatını buluşturan renkli sergi, 17 Mayıs’a kadar açık kalacak.