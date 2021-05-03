Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Müzayedede tabloyu satın alan esrarengiz alıcı, Kanuni portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağışladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağışı dün sosyal medyadan ilan etti. Eserin 15 gün içerisinde Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Bu gelişmeden sonra tablonun esrarengiz alıcısının kim olduğu yeniden merak konusu oldu. İtalyan sanatçı Cristofano Dell' Altissimo’nun Kanuni Sultan Süleyman'ın 43 yaşındaki hâlini tasvir ettiği düşünülen eser, biçilen kıymetin 4 katı fiyata satılarak dikkat çekmişti.