Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

17 Nisan'da ‘Bizim Yunus’ adlı oyun ile tarihinde ilk defa canlı yayında prömiyer yapan DT, önceki gece ‘Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye’ adlı oyun ile perdelerini TRT 2’den naklen açtı. Sait Faik Abasıyanık’ın yazdığı, Savaş Dinçel’in oyunlaştırdığı ve Murat Çidamlı’nın yönettiği eser, Ankara Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz perde açtı. Abasıyanık'ın hayatı ve eserlerinden oluşan bir seçkiyle, genç seyirciyi edebiyatla buluşturan tek kişilik oyunda, Erdinç Doğan rol aldı.