MURAT ÖZTEKİN

Sultanbeyli Belediyesi tarafından tertiplenen festivalin bu yılki teması ise 2021’in “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesinden ilham alınarak Türkçenin kurucusu “Yunus Emre” oldu. Festivalin sloganı da yine Yunus Emre’den “Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz” olarak tespit edildi. Festival, modern şiirin öncülerini bir araya getirip, şiir üzerine yürütülen tartışmaları gündeme taşıyacak. Beş büyük nehir oturumlarının yapılacağı İstanbulensis Şiir Festivali’nde Amerikalı şair Robert Pinsky, The New Yorker, Poetry Magazine gibi dergilerde yayınladığı şiirleriyle büyük ses getiren Monica Youn, bir dönem The Paris Review’in şiir editörlüğünü üstlenen Charles Simic de yer alacak. Öte yandan festival boyunca “Yunus Emre” imgesi, anlamı ve şiiri için araştırmacıların ve şairlerin ağırlanacağı Yunus Emre Oturumları düzenlenecek.