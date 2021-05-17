Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarın başlayıp 30 Mayıs'a kadar devam edecek online programda, "geçmiş" mefhumunu farklı karakter ve hikâyeler üzerinden işleyen altı film yayınlanacak. Programda Agnieszka Holland’ın bir şifacının hayatına odaklandığı "Şarlatan", Frank Zappa’nın hayatını anlatan "Zappa" ve bir delikanlının evinin yıkımını engellemeye çalışmasıyla uzaya gitme hayallerini iç içe geçiren Fransız filmi "Gagarine" de yer alacak. İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulacak filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalacak.