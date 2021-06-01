Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan ve dünyanın dört bir yanında sergilenen kültür varlıklarının, Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Son olarak kaçak yollarla İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan 1.700 yıllık “Kybele Heybeli” Türkiye getirildi. Bakanlık eserlerin ülkeye getirilmesi yönünde gerek hukuki gerekse müzakereler yoluyla çalışma sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan “Türkiye’den götürülen küçük bir eserin dahi iadesi konusunda tüm birimler hassas ve fedakârca çalışıyor. 2002'den günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eser Türkiye'ye getirilmiş durumda. Bir o kadar dosyada da çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika’daki Türkiye’ye ait eserlerin iadesi konusunda çok önemli bir anlaşma imzaladık” diye konuştu.

Nerede Türkiye’ye ait eser varsa konunun takipçisi olduklarına değinen Alpaslan, “Bu eserlerin hem hukuki hem de müzakere yoluyla alınması için mücadele ediyoruz. İlkemiz, eser çıkarıldığı topraklarda, ülkede sergilenmeli, orada kalmalı. Anlayışımız bu” açıklamasında bulundu.

ABD vatandaşı tarihi eserleri Türkiye'den kaçıracaktı Antalya Alanya'da tarihi eser kaçakçısı olan ABD'li şahsa operasyon düzenledi. Şahsın üzerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.