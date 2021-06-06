Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ressam Kural "Entegreler, devreler, elektronik atıklardan, plastiklerden, metallerden, kablolardan resimler üretiyorum. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde esere imza attım. Hedefim, atıkların çöp olmadığını göstermek ve tabiata çok ciddi zarar verdiği konusunda farkındalık oluşturmak" dedi.