Ressam Kural "Entegreler, devreler, elektronik atıklardan, plastiklerden, metallerden, kablolardan resimler üretiyorum. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde esere imza attım. Hedefim, atıkların çöp olmadığını göstermek ve tabiata çok ciddi zarar verdiği konusunda farkındalık oluşturmak" dedi.
Elektronik sanat
06.06.2021 - 06:31 | Son Güncelleme: 06.06.2021 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de resim atölyesi bulunan 42 yaşındaki Sare Kural, elektronik atıkları bir araya getiriyor.
Etiketler : Sare Kural,
792381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/792381.aspx
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