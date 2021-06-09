Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek festival, hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından eserleri bir araya getirecek. Geçen sene pandemiye rağmen fiziki olarak yapılan festivalin, bu yıl da seyircisini sinema salonlarında ağırlaması planlanıyor. “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda yer alacak filmler, “En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü” için jüri karşısına çıkarken yarışmada ayrıca “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Kurgu” dallarında da ödüller verilecek. “Uluslararası Uzun Metraj”, “Uluslararası Kısa Kurmaca” ve “Uluslararası Kısa Belgesel” film yarışmalarında yer alan bütün filmler, Türkiye’de ilk defa seyirci karşısına çıkacak.