Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO Turkey Photo Safari Touristica projesi kapsamında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 18 UNESCO ana unsurunda yarışacaklar. En iyi fotoğraflar seçilerek ödüllendirilecek. Tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabilecek. TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, şu anda Türkiye Turizm gelirlerinden yüzde 10 civarında pay alan Kültür Turizmi gelirlerinin yüzde 25’lere çıkabileceğini ifade ederek “Çünkü şu an ülkemizde 18 UNESCO asıl unsur, 85 aday unsur, 6 yenilikçi şehir unsur ve 20 adet somut olmayan UNESCO kültürel miras unsuru bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda UNESCO’ya girecek onlarca yeni unsurumuzla beraber sayılar artacak. Bu dünya geneline bakınca inanılmaz bir zenginlik. Sahip olduğumuz kültürel değerler ve turizm kültürü olan bir ülke olarak, önümüzdeki beş yılda 20 milyar dolar gelir, Türkiye’nin her şehrinde turizm ve yılın 12 ayına yayılmış turizm sezonu kesinlikle bir hayal değil” şeklinde konuştu.