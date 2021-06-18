Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sinema dünyası 2019’da yaklaşık 42,5 milyar dolar hasılat elde ederken bu rakam 2020’de 11,5 milyar dolarda kaldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 yılına ait “Sinema, Tiyatro, Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk” istatistiklerine göre ülkemizde sinema seyirci sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %69,5 azalarak 17 milyon 226 bin 952 kişiye geriledi. Yerli film seyirci sayısı %59 azalarak 13 milyon 255 bin 849 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %83,6 azalarak 3 milyon 971 bin 103 kişiye düştü. Gösterilen film sayısı ise 2020 yılında, 2019 yılına göre %62,0 azalarak 25 bin 960 oldu.

GİŞE HASILATI KAYBI 1 MİLYAR LİRA ÜZERİNDE

Sinema salonu sayısı da geçtiğimiz senede düşüşteydi. Salon sayıları %4,5 azalışla 2 bin 698 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %6,0 azalarak 317 bin 763’e düştü. Türk sinemasını gişe hasılatı kaybının 1 milyar liranın üzerinden olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan 2020’de 2019/’20 tiyatro sezonunda gösteri sayısı %40,4 azalarak 20 bin 175 oldu.