Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eser, bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Seyahatseverleri ve lezzet tutkunlarını bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Akkor “Anadolu’nun her noktası ayrı bir keşifti benim için. Bu kitapta göreceğiniz çizimlerin ve mutfakların bendeki anıları unutulmaz. Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de bize gösteriyor” dedi.

Kayseri gastronomi turizminde atağa geçiyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, kentin gastronomi turizminde yükselen bir destinasyon olması adına hayata geçirilen ilk adım olacak. Kayseri, iki gün sürecek ve halka açık olan etkinlikte, Sahrap Soysal, Cüneyt Asan, Murat Bozok, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir gibi ülkemizin gastronomi alanında en önemli şeflerini, alanında uzman konuşmacıları ve gazetecileri ağırlayacak.