Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gazze Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen sergide 70 Filistinli sanatçıya ait fotoğraf, heykel, resim, enstalasyon gibi yaklaşık 100 eser yer alıyor. Sergide Filistinlilerin topraklarına bağlılıklarını tasvir eden ve İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskıyı tasvir eden eserlerin yanında, kadınların toplumdaki rolüne dair çalışmalar da mevcut. Açtıkları sergiyle Filistin’in problemlerine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Gazze Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Sahvil, saldırılara maruz kalan Filistin halkının fırçalarla ve kelimelerle mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

Gazze'de enkaz üzerinde İsrail'i kınama konseri Filistinli Meddah El-Kamar müzik grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında yıkılan bir binanın enkazında "Enkaz Arasında Müzik" temasıyla konser verdi.

Gazze'de enkaz üzerinde doğum günü kutlaması İsrail'in alçakça saldırıları birçok Filistinliyi evsiz bıraktı. Yaşanan kıyım sonrası hayatlarına devam etmeye çalışan ve evleri yıkılan Gazzeli bir aile, enkaz üzerinde oğullarının doğum gününü kutladı.