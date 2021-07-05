Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beyoğlu’nun Galata semtinde kurulan galerinin açılış sergisi; klasik ve modern sanatı bir buluşturdu. Galerinin kurucusu, sanat tarihçisi İsmail Erdoğan “Ruberu” kelimesinin Farsça “yüz yüze” manasına geldiğini kaydederek, “Pandemi süreci bizi tamamen online’a itti, ruberu görüşmeler, konuşmalar, muhabbetler de rafa kaldırıldı. Ben de insanları bir araya getirmek istiyordum. O yüzden de galerinin ismi Ruberu oldu” diyor. Hikmet Barutçugil, Cemal Toy, İlhami Atalay ve Erol Kılıç gibi sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergi, temmuz sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Abluka altında çağdaş sanat! Filistinli sanatçılar abluka altında tutulan Gazze Şeridi’nde bir çağdaş sanat sergisi düzenliyor.

